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Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
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Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ

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Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег». Старт церемонии 21 декабря дал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

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«Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил коллектив оборонной судоверфи «Севмаш», где были построены эти атомные подводные лодки. Он назвал вооружение подлодок «грозной ударной силой».

Президент напомнил, что «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

По словам главы государства, в скором времени «Князь Олег» и «Новосибирск» пополнят состав Тихоокеанского флота, «заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надежную защиту наших национальных интересов в Мировом океане».

Подлодки проекта 955 и 955A относятся к четвертому поколению. Длина АПЛ «Князь Олег» — 170 м, ширина — 13,5 м, она погружается на глубину 450 м.

В октябре в рамках государственных испытаний был проведен успешный пуск баллистической ракеты «Булава» с «Князя Олега» из акватории Белого моря.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») являются серией российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

АПЛ «Новосибирск» была спущена на воду в октябре 2019 года. Ее длина составляет 130 м, а ширина —13 м.

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