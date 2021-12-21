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«Роснефть» начала строительство Приморского металлургического завода

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«Роснефть» начала строительство Приморского металлургического завода в бухте Суходол вблизи города Большой Камень для обеспечения судоверфи «Звезда» крупноформатным стальным листом.

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Как сообщается на сайте нефтяной компании, на данный момент уже разработано технико-экономическое обоснование проекта, ведется работа по выбору оптимальной схемы расположения предприятия.
Проект завода мощностью 1,5 млн т в год включает в себя две очереди: сталепрокатное и трубопрокатное производство.

Металлургическое производство будет иметь высокий класс экологичности. Обработка металлического сляба (заготовки) предполагает его разогрев с помощью природного газа и прокат на стане до требуемых параметров. Такой вид производства содержит минимальный уровень выбросов по сравнению с производством полного цикла.

Для улавливания различных видов газов на заводе будет установлено эффективное фильтровальное оборудование. Кроме этого, на предприятии будут построены современные очистные сооружения. Все ключевые процессы на производстве будут автоматизированы.

Основной продукцией, которую будет производить Приморский металлургический завод, станет стальной листовой прокат (до 4,2 м шириной и до 24 м длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200–220 тыс. т в год. Ожидается, что в 2024 году потребности судоверфи «Звезда» составят 350 тыс. т металла в год, оставшаяся продукция металлургического завода пойдет потребителям Дальневосточного региона и на экспорт.

Как отметили в «Роснефти», использование крупноформатного стального листа является ключевым звеном в технологическом процессе судостроительного комплекса «Звезда». Стальной лист длинной 24 м позволяет кратно сократить количество сварных швов при формировании корпуса судна, что значительно снижает стоимость работ, повышает прочность конструкции и скорость строительства.

Для обеспечения работы завода требуется строительство морского причала, автомобильной и железной дорог, жилья для сотрудников, а также прокладка магистральных сетей энергоснабжения, ЛЭП, газопровода, водопровода. На новом производстве будет задействовано около 1,5 тыс. человек.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». При строительстве верфи применяют принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. Полная готовность верфи запланирована на 2024 год.

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