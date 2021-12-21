Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
Общество
В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ
Экономика
Цена газа в Европе подскочила до $1800 за тысячу кубометров
Мир
Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Экономика
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности

Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета планируется начать в 2025 году. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Также он отметил, что отечественные авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи самолетов.

Ниже планка: в России хотят снизить стоимость сертификации самолетов
Сокращение таких расходов позволит удешевить весь процесс создания российской авиатехники, считают эксперты

«Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов», — сказал он.

Кроме того, вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, формирование которой уже началось, заявил глава Минпромторга.

«В целях борьбы с возгораниями лесов в России и за ее пределами уже начинаем формировать спецотряд», — уточнил Мантуров.

Также планируется начать в 2023 году поставки самолета Ил-114, заявил он.

«По магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, начнем со следующего года передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 года — Ил-114», — отметил Мантуров.

20 декабря новейший российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate производства компании «Сухой» вошел в список 10 наиболее значимых достижений в сфере военной авиации за 2021 год.

Впервые самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2021, зарубежная презентация истребителя прошла в ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Отмечалось, что он будет стоить порядка $25–30 млн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021