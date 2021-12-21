Основатель MDK стал главой блогерского агентства

Основатель и владелец паблика в соцсети «ВКонтакте» MDK и агентства MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе занял должность исполнительного директора блогерского агентства INVITE. Об этом 21 декабря сообщила «Лента.ру».

Также он стал одним из акционеров агентства.

Панчвидзе планирует в новой должности сделать работу INVITE максимально прозрачной для блогеров и клиентов. Он намерен вывести индустрию influence-маркетинга в России на новый уровень, отмечается в сообщении.

В планах главы INVITE — развитие на базе компании агентского и консьерж-сервиса для блогеров и артистов. В настоящее время компания занимается разработкой стратегий, креативом, продакшном и продвижением артистов и блогеров, организацией мероприятий.

Клиентами INVITE стали Google, Huawei, Honor, McDonald's, СБЕР и МТС и многие другие. В августе 2021 года агентство вместе ZASPORT организовало вечеринку для российских спортсменов в честь окончания Олимпийских игр в Токио. Компания запустила собственный YouTube-канал INVITE NEXT и шоу «ТЧК» с блогерами.

В 2015 году Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил прекратить деятельность MDK по требованию прокуратуры, заявившей о размещении на странице материалов, «оскорбляющих чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности». Решение суда было обжаловано владельцами сообщества, но Санкт-Петербургский городской суд в 2016 году оставил его в силе.

В мае 2016 года сообщество было заблокировано для пользователей из России, но группа перенесла подписчиков в новое сообщество с таким же названием.

В 2019 году Роскомнадзор обязал администрацию соцсети «ВКонтакте» удалить комментарий с картинкой, оскорбляющей государственные символы России. Пост был размещен в MDK. Требование в ведомство поступило от Генеральной прокуратуры РФ. Администрация соцсети удалила оскорбительный комментарий.