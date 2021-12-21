Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
Общество
В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ
Экономика
Цена газа в Европе подскочила до $1800 за тысячу кубометров
Мир
Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Экономика
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности

Основатель MDK стал главой блогерского агентства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель и владелец паблика в соцсети «ВКонтакте» MDK и агентства MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе занял должность исполнительного директора блогерского агентства INVITE. Об этом 21 декабря сообщила «Лента.ру».

Сбоевой настрой: локаут Facebook обошелся бизнесу почти в $1 млрд
Чем грозят сети и ее акционерам неполадки в работе сервисов по всему миру

Также он стал одним из акционеров агентства.

Панчвидзе планирует в новой должности сделать работу INVITE максимально прозрачной для блогеров и клиентов. Он намерен вывести индустрию influence-маркетинга в России на новый уровень, отмечается в сообщении.

В планах главы INVITE — развитие на базе компании агентского и консьерж-сервиса для блогеров и артистов. В настоящее время компания занимается разработкой стратегий, креативом, продакшном и продвижением артистов и блогеров, организацией мероприятий.

Клиентами INVITE стали Google, Huawei, Honor, McDonald's, СБЕР и МТС и многие другие. В августе 2021 года агентство вместе ZASPORT организовало вечеринку для российских спортсменов в честь окончания Олимпийских игр в Токио. Компания запустила собственный YouTube-канал INVITE NEXT и шоу «ТЧК» с блогерами.

В 2015 году Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил прекратить деятельность MDK по требованию прокуратуры, заявившей о размещении на странице материалов, «оскорбляющих чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности». Решение суда было обжаловано владельцами сообщества, но Санкт-Петербургский городской суд в 2016 году оставил его в силе.

В мае 2016 года сообщество было заблокировано для пользователей из России, но группа перенесла подписчиков в новое сообщество с таким же названием.

В 2019 году Роскомнадзор обязал администрацию соцсети «ВКонтакте» удалить комментарий с картинкой, оскорбляющей государственные символы России. Пост был размещен в MDK. Требование в ведомство поступило от Генеральной прокуратуры РФ. Администрация соцсети удалила оскорбительный комментарий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021