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Свой министерский путь новая руководительница германского МИДа Анналена Бэрбок начала буквально с места в карьер. Не успев еще полностью освоиться в кабинетах здания на Вердершер Маркт, глава немецкой дипломатии вызвала туда российского посла, объявив о высылке двух наших дипломатов. Причиной этому стал вердикт Берлинского суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, к которому германская сторона считает якобы причастными российские госструктуры. В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал этот шаг политически мотивированным решением, отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Кроме того, МИД РФ ответил зеркально, также выслав двух сотрудников немецкой дипмиссии из Москвы.

Увы, за последние годы взаимная высылка дипломатов стала фактически рутиной в диалоге Москвы и Берлина. По открытым источникам с 2014 года по сегодняшний день можно насчитать четыре таких случая, где инициатором демарша становилась именно немецкая сторона.

Представляется, что, скорее всего, нынешняя недружественная акция не потянет за собой череды дальнейших шагов по эскалации двусторонней напряженности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприятным эпизодом в отношениях двух стран, который, однако, никоим образом не должен повлиять на перспективы налаживания диалога между российским лидером и новым канцлером ФРГ.

При этом, несмотря на такие эпизоды, важно понимать, что Германия вступила в новую политическую эру, когда системная антироссийская риторика станет неотъемлемым атрибутом повседневной деятельности немецкого внешнеполитического ведомства. Дело в том, что для партии «Зеленые», которую и представляет Анналена Бэрбок, ценностный фактор в политике играет ключевую роль, нередко перекрывая разумность прагматических подходов. Новый министр иностранных дел последовательно проводит идею о наращивании давления на Москву по целому ряду пунктов — правозащитной и экологической проблематике, поддержке гражданского общества и так далее. В особенности ее беспокоит проект «Cеверный поток – 2», который она критикует как политизированный, идущий вразрез с интересами Украины, а также не соответствующий европейским правовым нормам.

Кстати, немецкая история знает подобную комбинацию — с 1998 по 2005 год одиозный «зеленый» политик Йошка Фишер был министром иностранных дел в правительстве социал-демократа Герхарда Шредера. Отечественные эксперты еще тогда, на заре 2000-х, нередко вменяли ему в вину усиление антироссийской риторики в ФРГ, поддержку продвижения НАТО на восток, отправку военной миссии в Югославию, а также резкую критику антитеррористической операции в Чечне.

При этом в контексте нынешнего тандема Бэрбок — Шольц в кулуарах стали всё чаще говорить о том, что теперь, отдав на откуп МИДу возможность делать громкие заявления, реальная внешняя политика будет делаться в ведомстве федерального канцлера.

Конечно, и относительно Олафа Шольца не стоит иметь иллюзий: он — взвешенный и последовательный сторонник углубления трансатлантической составляющей внешней политики ФРГ, а также — адепт укрепления европейского единства по «оси» Берлин–Париж. К тому же он убежден в том, что российско-германский диалог не может существовать в отрыве от общеевропейского и — шире — общезападного курса в отношении Москвы.

Так или иначе, как накануне подчеркнул российский посол, «двери для диалога остаются открытыми». Хочется надеяться, что прагматизм возобладает и Олаф Шольц как преемник Ангелы Меркель унаследует ее способность к компромиссам и поиску тонкого баланса.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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