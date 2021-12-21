В МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с актерами «Квартета И»

23 декабря в 13:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с актерами и учредителями театра «Квартет И» Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом.

Участники встречи расскажут о творческих планах, многолетней дружбе, работе в новом для себя жанре и премьере спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева, советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.