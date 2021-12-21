Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня

Цена российской экспортной нефти марки Urals в Европе упала на 6% и впервые за полгода опустилась ниже отметки $70 за баррель. Об этом говорится в прогнозе международного ценового агентства Argus, который поступил в редакцию «Известий» во вторник, 21 декабря.

Отмечается, что накануне стоимость Urals на северо-западе Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) снизилась сразу до $67,7 за баррель, хотя 17 декабря она торговалась в среднем по $71,98 за баррель.

Цена этой нефти падает вслед за эталоном Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.

В федеральном бюджете России базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена нефти этой марки выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту. По данным финансового ведомства на 1 декабря, в среднем Urals в январе—ноябре текущего года стоила $68,66 за баррель, в январе—ноябре 2020-го — $41,04 за баррель. Средняя цена в ноябре этого года составляла $79,68 за бочку, что в 1,8 раза выше, чем в ноябре прошлого года — $43,32.

Цены нефти эталонных марок растут в ходе азиатских торгов во вторник после снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Стоимость февральских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:52 мск достигла $72,12 за баррель, что на $0,59 выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2, до $71,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,42 за баррель, поднявшись на $0,81 по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $2,11 и составила $68,61 за баррель.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

17 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун на презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года» заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, а цена нефти будет находиться в 2022 году в «комфортном как для потребителей, так и для производителей» диапазоне — $60–80 за баррель.

С прогнозом Федуна согласился Владимир Брагин, CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», отметив, что можно его повысить, потому что в условиях роста мировой экономики и медленного повышения добычи вне ОПЕК+ на рынке, скорее всего, будет дефицит этого ресурса.