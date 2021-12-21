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В NASA заявили об отсутствии планов снимать кино в космосе

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не планирует запуск ракет для съемок кино в космосе. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

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«Есть частные компании, у которых имеются идеи относительно того, что бы они хотели делать в космосе. И они обязаны представлять и согласовывать их с NASA. Сейчас в расписании нет запусков с целью съемок кино», — пояснил он в беседе с ТАСС.

При этом Монталбано подчеркнул, что, если у частной кинокомпании «есть концепция миссии для съемок фильма, им следует представить ее NASA».

Еще в мае 2020 года экс- директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что голливудский актер Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме режиссера Дага Лаймана, съемки которого предполагалось частично провести на МКС. Ожидалось, что съемки пройдут на корабле Crew Dragon осенью 2021 года.

Ранее, 17 октября, спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, приземлился в Казахстане после съемок художественного фильма «Вызов». Позже члены «киноэкипажа» заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

Снятая на МКС картина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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