Лыжную трассу проложили вдоль канала им. Москвы под Дмитровом

Лыжню длиной 20 км проложили вдоль западного берега канали им. Москвы в Дмитровском районе. В ближайшее время на всем протяжении маршрута установят пункты спортивного инвентаря.

Сейчас идет строительство двух комфорт-станций. В них разместят кафе и туалеты.

Этой трассой могут пользоваться не только опытные спортсмены, но и любители. По словам главы округа Ильи Поночевного, желающие могут прокатиться на лыжах уже сейчас, поскольку ратрак готовит трассу каждый день в зависимости от погодных условий, пишет «Подмосковье сегодня».