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Высокотехнологичная операционная открылась в Иркутской детской больнице

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Самая высокотехнологичная операционная в Сибири и на Дальнем Востоке открылась в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Главный врач учреждения детский хирург Юрий Козлов провел первую операцию в понедельник, 20 декабря.

«Сегодня грандиозное событие — мы открываем самую лучшую операционную в Зауралье, и думаю, мы можем претендовать на звание лучшей детской операционной в Российской Федерации», — сказал Юрий Козлов.

Операционный блок площадью 255 кв. м построен за шесть месяцев и включает две операционные: эндохирургическую и кардиоторакальную, пишет ИА IrkutskMedia. Открытие блока позволит увеличить количество операций на 50% — до 6 тыс. в год.

Детскую поликлинику № 8 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска введут в эксплуатацию к концу 2022 года. Завершить работы планировалось к декабрю 2021 года. Однако застройщик не выполнил определенных требований, контракт с ним расторгли. В судебном порядке через управление капитального строительства области были заказаны дополнительные проектные решения по поликлинике.

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