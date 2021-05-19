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Открытие новой детской поликлиники отложили на год в Иркутске

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Детскую поликлинику № 8 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска введут в эксплуатацию к концу 2022 года. Об этом рассказал губернатор Иркутской области во время прямого эфира. Ранее учреждение планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

«До 2020 года это проблемный объект. Сейчас готовность медучреждения по коммуникациям составляет 100%, по самому строительству — более 80%. Вопросы были связаны с тем, что застройщик не выполнил определенных требований, контракт с ним расторгли. Сейчас в судебном порядке через управление капитального строительства области мы заказали дополнительные проектные решения по поликлинике», — сказал Игорь Кобзев.

Необходимо также провести экспертизу объекта и выбрать нового подрядчика, сообщает ИА IrkutskMedia.

Госдума ранее в мае приняла в первом чтении законопроект, по которому для строительства капитальных объектов — школ, больниц, жилых домов — можно будет использовать типовую проектную документацию. Это должно сэкономить время и деньги. Типовая проектная документация будет подготовлена с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений. Применять типовые проекты будут на добровольной основе. При этом правительство может установить случаи обязательного использования типовой проектной документации.

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