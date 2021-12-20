Международный центр и академию мас-рестлинга создадут в Якутске

В Якутске создадут Международный центр мас-рестлинга и академию мас-рестлинга. Уже к концу 2030 – началу 2040 года он может стать олимпийским видом спорта. Этого не исключил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, для того чтобы сделать мас-рестлинг олимпийским видом спорта, у республики есть четкий алгоритм: продолжение работы по популяризации национального вида спорта. Сейчас ее успешно проводит Международная федерация мас-рестлинга под руководством Александра Акимова.

Олимпийские перспективы мас-рестлинга подтвердили министр спорта России Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Агентство уточняет, что в этом году исполнилось 10 лет c создания Международной федерации мас-рестлинга. Сейчас более 50 стран участвуют в соревнованиях. Этот вид спорта развивается в 60 регионах России.