Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с разрушительными последствиями тайфуна. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

По последним данным, вследствие тихоокеанского тайфуна «Рай» погибли как минимум 108 человек. Более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун обрушился на южные и центральные районы архипелага. В результате стихийного бедствия во многих районах вышли из строя коммуникации и электричество, были сорваны крыши, повреждены здания больниц, повалены бетонные столбы электропередачи и затоплены деревни.

Тайфун дошел до берегов Филиппин в четверг, 16 декабря. Местами порывы ветра достигали 185 км/ч, максимальная скорость — 195 км/ч. Местные власти предварительно оценили ущерб из-за непогоды в 178,4 млн филиппинских песо ($3,56 млн).

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.