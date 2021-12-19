Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 108

Как минимум 108 человек погибли на Филиппинах вследствие тихоокеанского тайфуна «Рай». Об этом сообщает в воскресенье, 19 декабря, агентство «France24» со ссылкой на местные власти.

Более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун «Рай» обрушился на южные и центральные районы архипелага. В результате стихийного бедствия во многих районах вышли из строя коммуникации и электричество, были сорваны крыши, повреждены здания больниц, повалены бетонные столбы электропередач и затоплены деревни.

По данным агентства, тысячи военнослужащих, полицейских, сотрудников береговой и пожарной охраны отправились для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в наиболее пострадавших районах.

Кроме них, на помощь были направлены суда береговой охраны и военно–морские суда, перевозящие продовольствие, воду и медикаменты.

Отмечается, что для расчистки дорог, заблокированных упавшими столбами электропередач и деревьями, властями была выделена тяжелая техника — экскаваторы и фронтальные погрузчики.

«Людям предстоит долгий и трудный путь, чтобы восстановиться и вернуть свою жизнь в прежнее русло», — сказал глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Филиппинах Альберто Боканегра,

Как сообщает агентство, организация обратилась с просьбой о выделении 20 млн швейцарских франков ($21,6 млн ) для осуществления оперативных мер по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что тайфун дошел до берегов Филиппин в четверг, 16 декабря. Местами порывы ветра достигали 185 км/ч, максимальная скорость составила 195 км/ч.