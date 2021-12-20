Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Холода усиливают энергетический кризис в Европе. Отрицательная температура воздуха повышает нагрузку на сети. Приостановка реакторов АЭС во Франции снизила мощность на 10%. По расчетам Bloomberg, ситуацию усугубит падение выработки энергии ветряками. На аукционах электроэнергия подорожала до максимума с 2009-го. Европе придется использовать больше газа, передает телеканал «Известия». Но хранилища сейчас заполнены только на 60%. С начала года цены на газ в Европе взлетели на 600%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.