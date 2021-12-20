Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США

Сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом 20 декабря сообщило государственное информагентство страны Sana со ссылкой на местные источники.

По их данным, жители селения Тель Ад-Дахаб при помощи находящихся на блокпосту сирийских военных не дали проехать в населенный пункт пяти бронемашинам США, вынудив их развернуться. Отмечается, что жители закидали американскую колонну камнями.

Сирийцы не впервые негативно реагируют на присутствие американских военных. Так, 9 марта 2020 года сообщалось, что жители деревни Аль-Кузлия в той же провинции не дали американской колонне, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили отступить.

В некоторые конфликты даже приходилось вмешиваться российской военной полиции. Так, в феврале 2020 года американцы открыли огонь по жителям в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, в результате чего погиб подросток. Местные жители закидали солдат камнями, разрешить ситуацию смогли только представители РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН.