Checkmate вошел в топ-10 мировых достижений в сфере авиации

Истребитель Checkmate вошел в топ-10 мировых достижений в сфере военной авиации составленный ведущим американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology. Помимо истребителя Checkmate в топ-10 достижений в сфере военной авиации попал первый полет беспилотника от Boeing — Loyal Wingman. Также в почетном списке первая дозаправка в воздухе, выполненная беспилотным летательным аппаратом.

Checkmate был представлен на авиасалоне «МАКС-2021». Первый полет истребителя Су-75 запланирован на 2023 год, а начало серийного производства — на 2025 год. Самолет сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость российского истребителя Checkmate составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км.

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