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Росатомфлот обеспечит проводку каравана судов на восток

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18 декабря у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол «Арктика» «Атомфлота» взял под проводку караван, состоящий из трех судов («Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин») и дизельного ледокола «Капитан Драницын». Атомоходы Росатомфлота обеспечат их проход в восточном направлении. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 декабря «Известиям».

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Теплоходы доставят груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе. По плану переход до порта Певек займет до 20 суток.

«Взаимодействие между всеми участниками процесса — заказчиками по проектам в Карском море, Минвостокразвития и «Атомфлотом» позволило достигнуть необходимых договоренностей и выделить ледокол, чтобы завершить жизненно необходимую доставку грузов в порт Певек», — отметил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

По его словам, проводка каравана из трех судов в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола «Арктика». Итоги рейса изучат специалисты, их используют в качестве рекомендаций при переходе на круглогодичную навигацию.

При «Росатоме» продолжает работать оперативный штаб реагирования на сложную для судоходства ледовую обстановку в акватории Севморпути (СМП) под руководством заместителя генерального директора — директора дирекции СМП Вячеслава Рукши. В состав штаба вошли представители Министерства транспорта России, правительства Чукотского автономного округа, «Атомфлота», АО «ОСК», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «КАЗ Минералз», ПАО «Газпромнефть», ООО «Газпромнефть Шиппинг» и ПАО «НК «Роснефть».

Приоритетные для отправки грузы были определены на совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проработана схема перехода в порт Певек трех судов под проводкой «Арктики».

В настоящее время штаб с Минвостокразвития России прорабатывает возможность второго рейса, реализация которого связана с вводом в эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь».

16 декабря атомный ледокол «Ямал» взял под проводку модулевоз PUGNAX, следующий из Китая в Мурманск. Будут доставлены модули для строительства заводов СПГ в порту Сабетта участка № 2 на месторождении Утреннем.

Ранее в декабре атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, «Владимир Русанов», «Северный проект», «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик Пустошный»).

Ледокол «Вайгач» провел суда по льдам с 22 ноября по 6 декабря 2021 года.

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