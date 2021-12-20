В египетской Александрии выпал снег

Улицы египетской Александрии в понедельник, 20 декабря, покрылись снегом, после того как накануне Египет оказался в центре мощного циклона, который принес песчаные бури в центральную часть страны и ливни на север Египта. Об этом 20 декабря сообщил портал Ahram.

Уточняется, что в настоящий момент снег в Александрии растаял.

Днем ранее столбик термометра в ночное время в Каире и на Средиземноморском побережье страны опустился до отметки +7 градусов, а в центре Синайского полуострова температура не поднималась выше –2 градусов. Наблюдалось ухудшение видимости и усиление ветра, что осложнило движение автомобилей.

Отмечается, что прием судов в портах Красного и Средиземного моря был прекращен из-за волн, высота которых достигала 5 м.

Ранее в этот день Главное управление МЧС РФ по республике Крым объявило штормовое предупреждение на 20–24 декабря.

В связи с прохождением арктического холодного фронта на полуострове 21 декабря ожидаются гололедица и мокрый снег. Кроме того, 22, 23 и 24 декабря ночью температура в регионе упадет до –10 градусов, местами столбик термометра опустится до –15 градусов.

Днем с 22 по 24 декабря температура в Крыма будет составлять –3...–8 градусов мороза, сообщило ведомство со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.