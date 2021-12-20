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Назван срок начала летных испытаний ракет «Сармат»

Источник: Летные испытания ракет «Сармат» по полному циклу начнутся в январе 2022 года
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Летные испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» «по полному циклу» начнутся в январе 2022 года. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал осведомленный источник.

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В рамках испытаний планируется провести «первый пуск новой ракеты по полному циклу: должны отработать все ступени нового изделия, а макеты боевых блоков — упасть в расчетном районе на военном полигоне», отмечает «РИА Новости».

Ранее уже были выполнены бросковые испытания этих ракет, которые предполагают отработку минометного старта из шахты, а также включение двигателей первой ступени.

По словам источника ТАСС, в случае успешных пусков будут инициированы решения о принятии ракетного комплекса на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и постановке первого полка МБР в Ужурском соединении Красноярского края на боевое дежурство в составе командного пункта полка и нескольких шахтных пусковых установок. Собеседник агентства также отметил, что летные испытания проведут в первом квартале 2022 года.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что летные испытания ракеты «Сармат» стартуют в ближайшее время. Он выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию данной ракеты, однако наличие такого потенциала, который «обеспечивает на 30–40 лет вперед гарантию абсолютно спокойной, независимой жизни наших граждан — это большое дело».

По его словам, новая межконтинентальная ракета «Сармат» станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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