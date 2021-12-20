Источник сообщил о самоубийстве депутата из Магадана

По предварительной версии, депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко покончил с собой.

Ранее в этот день Крамаренко нашли мертвым в офисе на Камчатке. По информации источника «Известий», в офисе депутат несколько часов находился один — об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. При этом предсмертная записка обнаружена не была.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Магаданской области сообщили о проверке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Отмечалось, что следствие рассматривает версию об убийстве Крамаренко, при этом версия о добровольном уходе из жизни не исключается.

В июне текущего года по факту незаконной охоты на гусей в Чукотском автономном округе было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что фигуранты отстрелили не менее 178 птиц. Ущерб от их действий оценивается в сумму, превышающую 700 тыс. рублей.

Дело было возбуждено после публикации в Сети фото, где Крамаренко позировал на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из мертвых гусей.