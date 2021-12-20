Даррен Аронофски возглавит жюри кинофестиваля Patriki Film Festival

В Москве пройдет первый в России международный онлайн-кинофестиваль Patriki Film Festival, председателем жюри станет американский кинорежиссеер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски. Об этом «Известиям» стало известно в понедельник, 20 декабря.

Фестиваль пройдет в Москве летом 2022 года. На мероприятии состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Все работы участников будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля.

«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию «Гран-при». Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — отметил Аронофски.

По словам одного из основателей фестиваля, продюсера Алексея Бокова, Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Новый предложенный онлайн-формат позволит авторам показать свое творчество всему миру.

«В этом смысле наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд», — подчеркнул он.

16 октября в Москве открылся фестиваль социального кино «Лампа». В рамках мероприятия в столице покажут фильмы, снятые в России, Германии, Израиле, Великобритании, США, Индии и других странах. Фестиваль проходил до 18 октября.

Фестиваль «Лампа» существует с 2014 года. Именно тогда он был открыт в Перми. Каждый год его участниками становятся конкурсанты со всей планеты. За время проведения фестиваля заявки на участие подали авторы свыше 9 тыс. короткометражных фильмов. Показы картин и сопутствующие мероприятия фестиваля проводятся не только в России, но и за границей, в частности на площадках ООН.