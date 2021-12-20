Школьника сбили на зебре в Ржеве

Девятилетний мальчик пострадал под колесами автомобиля в Ржеве Тверской области. У ребенка ушибы и ссадины. Подробности случившегося сейчас выясняются.

Как рассказали «Тверским ведомостям» в региональной ГАИ, ДТП произошло в понедельник, 20 декабря, на улице Торопецкий тракт. 37-летний водитель Skoda Fabia сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во время случившегося водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить 21-летнего местного жителя, который сбил двух пятилетних девочек. В результате одна из них скончалась. Следствие полагает, что обвиняемый сел за руль ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения.