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Житель Омской области ожидает суда за гибель пятилетней девочки в ДТП

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В Омской области суда ожидает 21-летний житель Знаменского района, который сбил двух пятилетних девочек, в результате чего одна из них скончалась. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что 23 мая 2021 года обвиняемый сел за руль ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения. В селе Знаменское он выехал на полосу встречного движения и сбил двух пятилетних девочек.

В результате ДТП оба ребенка получили различные травмы и были госпитализированы. Через несколько дней одна из пострадавших скончалась, пишет ИА «Город55».

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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