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Задержанный экс-вице-премьер Крыма арендовал землю под особняк до 2056 года

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Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов, задержанный в Краснодарском крае, успел построить во времена своего пребывания на посту мэра Судака в 2010–2017 годах огромный особняк в городе.

По данным «Известий», в 2017 году он сумел получить от города в аренду участок площадью 2450 кв. м. Причем срок аренды истекает лишь в 2056 году. По словам местных рабочих, сейчас в доме могут проживать жена и дети бывшего чиновника. Также известно, что в этих владениях Серова в 2019 году проводились обыски, отмечает РЕН ТВ.

В 2019 году Серова подозревали в посредничестве при передаче взятки в размере 2 млн рублей при оформлении земельного участка в курортной зоне города. Тогда он уже не имел отношение к администрации Судака. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Тогда Серов сумел сбежать и скрывался на протяжении 2,5 года. Бывшего вицепремьера Крыма должны доставить на территорию полуострова 20 декабря.

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