Стали известны подробности деятельности задержанного бывшего вице-премьера Крыма

Задержанного в Краснодарском крае бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске на протяжении 2,5 лет, скоро доставят на полуостров, о чем стало известно в субботу, 18 декабря.

Ранее чиновник был мэром Судака и проходил по «курортному» делу. В 2019 году Серова подозревали в посредничестве при передаче взятки в размере 2 млн рублей при оформлении земельного участка в курортной зоне города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Тогда Серов сумел сбежать. Отмечалось, что в деле могли быть замешаны и другие крымские чиновники, включая депутатов горсоветов.

Жители Судака утверждали, что семья бывшего главы администрации может стоять за «выделением» земель под гостиницы. Тогда только благодаря общественному резонансу стало возможным отстоять бесплатную парковку, на которой планировалось возвести гостиницу. При этом строить гостиницу планировала компания, учредителем которой являлась супруга Серова.

В июле 2017 года Серов был назначен заместителем председателя Совета министров Крыма, где он курировал транспорт, энергетику и ЖКХ. Однако уже 27 марта чиновник написал заявление об увольнении. Тогда глава республики Сергей Аксенов объяснил его отставку неэффективностью работы.

В качестве конкретных претензий глава Крыма указал на нерешенный вопрос ликвидации пробок в Симферополе, неэффективные расписание и маршрутную сеть общественного транспорта, а также на тарифы на водоснабжение.