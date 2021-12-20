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Автомобиль с водителем упал в вырытую коммунальщиками яму в Курске

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Автомобиль ВАЗ-2110 с водителем внутри провалился в вырытую коммунальщиками яму на улице Павлова в Курске. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

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Машина при падении перевернулась на крышу, 25-летний водитель остался жив. Он сам выбрался из транспортного средства, из ямы ему уже помогли выбраться прохожие. Травм у водителя не зафиксировано, только шок.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок» — рассказал пострадавший телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что яму в дороге вырыли для ремонта порыва на теплосетях. По словам водителя ВАЗа, он заметил знак «Ремонтные работы», но не успел перестроиться, так как его подрезал в этот момент другой автомобиль.

«Вместе со спасателями была произведена деблокировка машины с помощью крана на поверхность. Пострадавших нет», — сообщил командир отделения второго пожарно-спасательной части Курска Максим Комаров.

18 октября в Ростове-на-Дону автомобиль, в котором находились дети, провалился в яму на дороге. Инцидент произошел на Татарской улице, где из-за прорыва водопровода оказался поврежден асфальт.

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