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В европейскую часть России приходит опасная «волна холода»

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В европейскую часть России приходит опасная «волна холода». Аномальные морозы наступят в ближайшие дни, передает телеканал «Известия». Температура отклонится от нормы на 7–12 градусов. По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник днем ожидается до –7 градусов мороза. Во вторник столбик термометра опустится до –18 градусов. К выходным воздух в столице достигнет отметки в –9 градусов ниже ноля. В Московском регионе холод будет сопровождаться ветром до 5–10 м/с, небольшим снегом и облачностью. Поэтому температура по ощущениям будет ниже, чем на отметках термометров

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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