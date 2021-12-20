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Учения снайперов морской пехоты РФ начались в Дагестане
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Учения снайперов морской пехоты РФ начались в Дагестане

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Учения снайперов морской пехоты Каспийской флотилии стартовали на полигоне Аданак в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в понедельник, 20 декабря.

Подразделения отработают скоростную стрельбу в горной местности с учетом зимних условий. На поле с мишенями солдаты в дневное и ночное время будут отрабатывать прицеливание, выбор целей и маскировку на различных участках местности.

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«В настоящее время под руководством опытных инструкторов снайперы проходят обучение по подготовке и выверке оптического, механического и ночного прицелов с расчетом поправок на низкий температурный режим и пониженное атмосферное давление, выбору позиций в различных рельефных условиях, а также правилам маскировки с использованием подручных средств», — рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

В общей сложности в учениях принимают участие около 100 снайперов.

8 октября соединения морской пехоты Тихоокеанского флота завершили плановое двустороннее бригадное тактическое учение с этапом боевой стрельбы в Приморском крае. Учение прошло в рамках итоговой проверки войск за летний период обучения на морском десантном полигоне на мысе Клерк, участвовали в нем соединения, дислоцированные в Приморье и на Камчатке.

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