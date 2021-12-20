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Турнир «Небесная грация» в Москве назвали спортивной революцией

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В Москве завершился уникальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организатором которого выступила легендарная олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из 13 стран.

«Небесную грацию» уже называют спортивной революцией. В турнире собрано всё самое сложное, зрелищное и уникальное. Выступления гимнасток здесь оценивались по экспериментальным правилам, которые сочетают в себе прежние, когда на ковре блистала Алина Кабаева, и новые, утвержденные на период с 2022 по 2024 год.

«Если бы экспериментальные правила приняли, было бы очень красиво и здорово»
Юная россиянка Лала Крамаренко — о победе на международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация»

По словам Кабаевой, в последнее время правила художественной гимнастики очень сильно упростили, убрали сложные элементы, и художественная гимнастика «не стала такой зрелищной, уникальной, как это было всегда».

«Это может привести к тому, что художественную гимнастику могут исключить из программы игр Олимпиады. Нарушена система экспертной оценки, она является неадекватной, она не способна выбрать правильно, грамотно победителя и показать уровень развития художественной гимнастики», — пояснила профессор, заведующая кафедрой Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Раиса Терехина.

Каждая из 13 стран-участниц — Италия, Австралия, Украина, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Венгрия, Хорватия, Канада, Мексика, Россия и Куба — направила по молодой и наиболее перспективной спортсменке.

«Вообще очень переживала, что в какой-то момент у меня что-то не получится, потому что правила были очень сложные для сегодняшней художественной гимнастки, и некоторые страны даже говорили: «Алина, ты прости, пожалуйста, мы очень хотим приехать на этот турнир, но мы не хотим как-то нелепо выглядеть. Можно на следующий год мы обязательно к тебе приедем?» Поэтому, конечно, сомневалась, но он получился. Поэтому спасибо большое всем, кто поддержал, кто приехал. Мне кажется, прекрасный получился праздник спорта и действительно прошел на высоком уровне», — подчеркнула Кабаева.

От России на турнире выступала звезда художественной гимнастики, трехкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко.

«Те правила, которые были у Алины Маратовны, они просто шикарные, там можно было раскрыть себя полностью и в поворотах, и в равновесии, и в гибкости», — сказала она.

В качестве почетных гостей нынешних стартов выступили практически все олимпийские чемпионки этого вида спорта — Лори Фанг, Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

«Для меня большая честь быть гостем турнира. Я увидела сказочную гимнастику. Всех нас объединяет спорт, который в наших сердцах», — поделилась эмоциями первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в истории Олимпийских игр Лори Фанг.

Абсолютной чемпионкой на турнире «Небесная грация» стала Лала Крамаренко. Ей 16 лет, и она является заслуженным мастером спорта России, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.

28 сентября стало известно, что в художественной гимнастике появился элемент, названный в честь 16-летней Лалы Крамаренко. Речь идет о пируэте с согнутой ногой. Сама Крамаренко позже рассказала, что в основу элемента вошел поворот Алины Кабаевой.

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