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Граждане смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства

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Должники получат право исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке. Такое предложение прорабатывается в рамках законопроекта по усовершенствованию этой процедуры, рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) гражданин сможет единожды уточнить свое заявление в МФЦ, отметил он.

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«Должник не будет ограничен в возможности скорректировать любые отраженные в первоначальном заявлении сведения, включая список кредиторов с суммами задолженности», — уточнил Илья Торосов.

Кредиторы же получат право через суд потребовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств, сообщил замминистра. Это дополнение позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан, добавил Илья Торосов.

Минэкономразвития для усовершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан готовит поправки в закон о несостоятельности. Ранее сообщалось, что в рамках этих изменений будет увеличен требуемый порог долга с 500 тыс. до 1 млн рублей, при котором заемщик может запустить механизм банкротства без суда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Служба от правки: граждане смогут скорректировать данные по банкротству»

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