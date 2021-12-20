Глава исполкома «Народного фронта» рассказал о новых инициативах движения

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в 2022 году могут получить право на продажу лекарств, в охране школ планируют задействовать Росгвардию, а пожилых людей с деменцией хотят снабдить браслетами с информацией о владельце. Об этих инициативах «Общероссийского народного фронта» рассказал «Известиям» руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов в понедельник, 20 декабря.

Говоря о медпомощи в первичном звене, Кузнецов упомянул случай, когда в Ростовской области закрылся аптечный пункт. При этом автобус в райцентр, где есть аптека, ходит всего четыре раза в неделю. Обсуждая ситуацию с Минздравом, «Народный фронт» предложил продавать лекарства в ФАПах, по крайней мере средства первой необходимости, и там, где нет аптек. Минздрав, по словам руководителя исполкома, идею поддержал.

В связи с несколькими вооруженными нападениями на учебные заведения в 2021 году ОНФ совместно с Росгвардией хотят добиться, чтобы школы получили качественную охрану. Речь идет о профессионально подготовленных сотрудниках лицензированных организаций. По словам Кузнецова, на такой проект не хватит муниципальных бюджетов, за счет которых содержатся школы, а значит, решение должно быть принято на региональном уровне.

«Если комплексный анализ покажет, что в дотационных регионах не хватает средств, будем стучаться в правительство, просить выделить на это деньги. Это то, на чем нельзя экономить», — заявил Кузнецов.

В разговоре о будущих инициативах ОНФ глава исполкома упомянул также совместный с организацией «Лиза Алерт» проект — браслеты с NFC-метками для людей преклонного возраста, у которых имеются проблемы с памятью. Таких пропавших обычно очень сложно найти, а в подобных браслетах можно будет хранить самую важную информацию о человеке: имя, возраст, адрес дома.

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