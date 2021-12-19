Троллейбус с пассажирами в Таганроге загорелся из-за упавшего дерева

В Таганроге в результате падения дерева загорелся автобус и пострадала женщина, сообщили в ГИБДД по Ростовской области. Инцидент случился на пересечении улиц Дзержинского и Морозова.

Дерево упало на троллейбусную сеть, в результате чего произошло замыкание с последующим возгоранием. Огонь распространился на площади 15 кв. м, информирует RostovGazeta. В салоне было около 40 человек. Одна женщина получила травму носа, пассажирку госпитализировали. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Пассажирский автобус сгорел на севере Москвы ранним утром 8 декабря. В столичном дептрансе уточнили, что в салоне на момент случившегося не было пассажиров, а водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами. Также сработали системы пожарной безопасности. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.