Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Грушко подверг критике принятие в НАТО новых стран
Мир
Американские сенаторы поругались из-за СП-2
Армия
Минобороны показало видео ликвидации сирийских боевиков дронами-камикадзе
Мир
В Эстонии у сотен людей заподозрили заражение новым штаммом «Омикрон»
Мир
Два человека погибли в Алжире при праздновании победы сборной по футболу
Общество
В Домбае 190 гостиниц остаются без электричества
Происшествия
Взрыв произошел на чугунном производстве АвтоВАЗа
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на шахте в Кузбассе
Общество
Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19
Спорт
Пловец Колесников победил на дистанции 100 м на ЧМ в Абу-Даби

Троллейбус с пассажирами в Таганроге загорелся из-за упавшего дерева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таганроге в результате падения дерева загорелся автобус и пострадала женщина, сообщили в ГИБДД по Ростовской области. Инцидент случился на пересечении улиц Дзержинского и Морозова.

Дерево упало на троллейбусную сеть, в результате чего произошло замыкание с последующим возгоранием. Огонь распространился на площади 15 кв. м, информирует RostovGazeta. В салоне было около 40 человек. Одна женщина получила травму носа, пассажирку госпитализировали. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Пассажирский автобус сгорел на севере Москвы ранним утром 8 декабря. В столичном дептрансе уточнили, что в салоне на момент случившегося не было пассажиров, а водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами. Также сработали системы пожарной безопасности. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021