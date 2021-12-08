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Автобус сгорел на севере Москвы

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Пассажирский автобус сгорел на севере Москвы, сообщает в среду, 8 декабря, РЕН ТВ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел примерно в 5:40 в районе дома 46 по Петрозаводской улице.

В столичном дептрансе уточнили, что в автобусе на момент случившегося не было пассажиров, а водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами. Также сработали системы пожарной безопасности.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Речь идет об автобусе ЛиАЗ 2012 года выпуска, последнее техобслуживание проводилось в сентябре 2021 года. Отмечается, что автобус прошёл предрейсовый осмотр, вышел на линию в исправном состоянии.

Причины, по которым транспортное средство загорелось, выясняются. Мосгортранс начал проверку по данному факту.

25 ноября стало известно, что в поселке Эвенск Магаданской области за одну ночь сгорели два автомобиля: Toyota Land Cruiser и КамАЗ. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Причина пожара неизвестна.

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