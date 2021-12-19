Facebook погасил в России штрафы на 17 млн рублей

Facebook полностью погасил штрафы. Сумма взысканий составила 17 млн рублей. Ранее против соцсети завели четыре дела, сообщает телеканал «Известия». Причиной стал отказ удалить запрещенный в России контент. Штрафы по всем исполнительным делам закрыл и Telegram. Мессенджеру пришлось выплатить 15 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.