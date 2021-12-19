Адель, Эд Ширан и Дэйв получили наибольшее число номинаций на BRIT Awards
Адель, Эд Ширан и и рэпер Дэйв стали номинантами BRIT Awards. Премия считается британским аналогом «Грэмми» в США. Артисты получили наибольшее
число номинаций, сразу четыре. Впервые в этом году будет присуждаться «Музыкант года», передает телеканал «Известия». Среди других категорий —
«Группа года», «Лучший новый артист» и «Иностранный музыкант года». Победителей в 13 номинациях наградят 8 февраля 2022 года.
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