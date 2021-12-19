Шесть человек пострадали в ДТП в Якутии

Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Якутии. Об этом сообщает в воскресенье, 19 декабря, РЕН ТВ со ссылкой на региональное управления ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, вечером 18 декабря на федеральной трассе «Лена» водитель Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Toyota Ipsum. В результате травмы различной тяжести получили шофер и пять пассажиров Toyota.

В инспекции уточнили, что среди пострадавших есть двое детей, и подчеркнули, что избежать трагедии помогли ремни безопасности. Все находившиеся в машинах были пристегнуты.

В этот же день два человека скончались и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на острове Русский в Приморье. Сразу после ДТП автомобиль загорелся. На момент прибытия пожарных одна из двух машин была полностью охвачена пламенем.