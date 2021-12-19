Нидерланды объявили жесткий локдаун из-за «Омикрона»

Нидерланды объявили жесткий локдаун из-за штамма «Омикрон». С воскресенья работать в стране будут только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и некоторые школы вождения, передает телеканал «Известия». Ограничительные меры пока что ввели до 14 января. При этом, согласно ряду опросов населения, в улучшение ситуации в начале года почти никто не верит. По мнению ряда экспертов, нет сомнения, что карантин в стране продлят.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.