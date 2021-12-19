Германия объявила Британию зоной мутации коронавируса

ФРГ включила Британию в список зон мутации коронавируса. Согласно законодательству, за решением должны последовать ограничения на поездки, передает телеканал «Известия». Все прибывающие из Соединенного королевства будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин. Решение вступает в силу 20 декабря. Сейчас в списке только несколько африканских государств. Однако в Великобритании ухудшается ситуация со штаммом «Омикрон». За последние сутки выявили 10 тыс. случаев заражения.

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