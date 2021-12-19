Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в субботу, 18 декабря, в интервью «Апостроф ТВ», что страна хочет получить оборонительное оружие в качестве компенсации за переданный ядерный арсенал. Трансляция его выступления была опубликована на YouTube.

По его словам, в 1994 году Киев обманули и забрали ядерное оружие.

«США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию, я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это наше стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты», — отметил он.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Ранее в тот же день министр обороны Украины Алексей Резников Украины указал, что страна хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он также подчеркнул, что против России надо ввести экономические и политические санкции.

17 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».