Глава Удмуртии призвал застройщиков участвовать в реконструкции фасадов

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал застройщиков Ижевска вместе с городскими властями принять участие в финансировании реконструкции фасадов в центре столицы республики.

«Есть Фонд развития города Ижевска, формируйте его, здесь вы вкладываете в себя и в каком-то смысле благодарите жителей, которые покупают ваши квартиры», – заявил Бречалов.

Он призвал власти Ижевска представить конкретные сроки работ по реконструкции зданий в центре города на следующий год. Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев рассказал, что сделано для восстановления Генеральского дома. Создан фонд поддержки «дома №1», и он уже работает. Работы по реконструкции начнут в следующем году, передает udm-info.ru.

В Удмуртии в 2022 году решили не повышать минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал ранее председатель республиканского кабмина Ярослав Семенов. Ежемесячная сумма взноса на капремонт для жителей многоквартирных домов без лифта составляет 8 рублей за 1 кв. м, а в домах с лифтом — 8,7 рублей.

В следующем году планируют капитально отремонтировать 286 многоквартирных домов. В краткосрочный план региональной программы капремонта включили три категории проведения работ: замену и модернизацию лифтов, капремонт в 185 домах, включенных в программу на 2019–2021 годы и капремонт в 38 домах, вошедших в программу на 2022–2024 годы.