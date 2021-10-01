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Повышение взносов на капремонт отложили в Удмуртии

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В Удмуртии в 2022 году решили не повышать минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал председатель республиканского кабмина Ярослав Семенов, документ опубликован на сайте правительства.

На сегодняшний день ежемесячная сумма взноса на капремонт для жителей многоквартирных домов без лифта составляет 8 рублей за 1 кв. м, а в домах с лифтом — 8,7 рублей. Эта же сумма будет применяться при расчете взносов в 2022 году, уточняет ИА «Сусанин».

Последний раз сумма взносов на капремонт в Удмуртии корректировалась в 2020 году.

В сентябре в пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что в 2022-м планируется капитально отремонтировать 286 многоквартирных домов. В краткосрочный план региональной программы капремонта включили три категории проведения работ. Первая из них предусматривает замену и модернизацию лифтов.

В июле в пресс-службе Минстроя РФ рассказали, что возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов не отразится на взносах россиян. Цену контракта ведомство предлагает разрешить изменять до 25% в связи с ростом стоимости строительных материалов и самих работ.

В Минстрое также добавили, что минимальный размер взноса за капремонт устанавливают субъекты с учетом инфляции и методических рекомендаций ведомства.

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