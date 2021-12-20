Обнаруженный в ноябре в Южной Африке штамм «Омикрон» распространился уже по 77 странам. Подавляющее большинство специалистов согласны с тем, что он завоевывает мир с очень высокой скоростью. Доля «Омикрона» в общей заболеваемости SARS-CoV-2 удваивается примерно каждые два дня. Мы видим это по Дании, Великобритании и Южной Африке.

Этот штамм обладает способностью обходить специфический иммунитет — поствакцинный и естественный (иммунитет после заболевания). Для того чтобы нейтрализовать «Омикрон», концентрация нейтрализующих его антител должна быть в три-четыре раза больше.

Однако этот показатель не стоит путать с эпидемиологической или с профилактической эффективностью. Здесь снижение будет гораздо более скромным — я предполагаю, примерно на 15% снизится эффективность защиты вакцины от развития заболевания COVID-19 любой степени тяжести. Где-то на 5–7% произойдет снижение эффективности по тяжелому течению инфекции, госпитализациям, смертям. Также предполагалось, что для большинства людей вакцина эффективно действует шесть месяцев, но при «Омикроне», вероятнее всего, будет месяца четыре. Поэтому очень важна своевременная ревакцинация, чтобы поддерживать специфический иммунитет на нужном уровне. Или же необходимо быстро адаптировать антиковидные вакцины к новой линии SARS-CoV-2.

Отмечу, что все вышесказанное — пока предварительные данные. Самое большое количество споров в настоящий момент вызывает вопрос о патогенности нового штамма. Есть мнение, что «Омикрон» — это «живая вакцина», так как ее патогенность раз в десять меньше, чем у «Дельты». Говорят, что это «добрый» штамм. Однако я пока не вижу надежных признаков этого.

Этот штамм еще не «развернулся», и мы, скорее всего, увидим его взлет в ближайшее время — по моим прогнозам, картина прояснится в течение ближайшей пары недель. Я полагаю, что снижение по патогенности по сравнению с «Дельтой» будет не столь значительным. Но даже если патогенность «Омикрона» будет ниже в два-три раза, его высокая заразность ее перекроет: инфекция может затронуть гораздо большее количество людей и снова привести к сверхнагрузке на системы здравоохранения.

Принимая во внимание уже известные свойства варианта «Омикрон» (его очень высокую заразность, улучшенную способность уходить из-под действия ранее сформированного специфического иммунитета и, как следствие, возросшие риски «прорывных инфекций»), а также противоречивые оценки патогенности, на мой взгляд, целесообразно отнестись к сложившейся ситуации со всей серьезностью. Лучше вовремя подготовиться к наиболее неблагоприятному сценарию, чем потом сожалеть и разводить руками. Надеяться можно на лучшее, но готовиться нужно к худшему. Если с «Омикроном» придет спад эпидемии — замечательно, можно будет расслабиться. Но не заранее, а когда (и если) для этого появятся действительно надежные основания.

Регистрируемая заболеваемость новым штаммом в России пока не нарастает стремительными темпами, но с учетом данных, получаемых из Южной Африки и Европы, нужно три-пять недель, чтобы «Омикрон» стал доминирующим. Думаю, к Новому году на него будет приходиться около половины, а может, и больше всех выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве. Дальше в России наступят новогодние праздники, и, на мой взгляд, период выходных дней стоит ввести раньше на пять-семь дней — это увеличит шанс сбить начинающуюся волну, так как праздничные каникулы имеют умеренный противоэпидемический эффект. Если принять меры, будет наблюдаться более-менее стабильное состояние по заболеваемости до конца праздников, а затем еще неделю после каникул. А вот во второй половине января может начаться рост количества случаев заражения.

Столичные власти приняли, на мой взгляд, правильное решение — отправить школьников на зимние каникулы раньше. Москва по сравнению со многими другими регионами действует несколько быстрее и проактивнее. Я считаю, что примеру столицы должны последовать и другие миллионники, и те города, в которых есть крупные транспортные хабы. Более того, нужно по возможности перевести на удаленку студентов и офисных работников.

Очень важный момент: во второй половине декабря наступает традиционное время новогодних корпоративов, детских утренников и елок. Однако отмечу, что данные из Осло, Малаги, Германии, Шотландии, Англии и Дании четко говорят о том, что после корпоративов, рождественских вечеринок и школьных обедов количество зараженных резко увеличивается. Если на массовом мероприятии есть хоть один зараженный, как минимум 40% уходят инфицированными. В норвежской столице на празднике заразились сразу 70% гостей. На таких мероприятиях защититься не получится, поэтому нужно быть аккуратнее. Единственный вариант — постараться там, где это возможно, не проводить новогодние мероприятия или ограничивать число их участников.

Автор — иммунолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здоровья, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»

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