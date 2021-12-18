ГИБДД перенесла прием граждан на 19 декабря из-за технического сбоя

В Госавтоинспекции России из-за технического сбоя прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах перенесли на 19 декабря. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

«На время проведения работ предоставление государственных услуг приостановлено: в частности, не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений», — указано в сообщении.

Уточняется, что не связанные с работой системы административные процедуры проводятся в обычном режиме.

Как пояснили в ведомстве, возникший технический сбой будет учитываться при принятии решений о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации.

«Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни», — добавили в министерстве.

Ранее в этот день в МВД РФ рассказали о единичных неполадках в работе системы Госавтоинспекции, связанных с техническим сбоем. В ведомстве принесли извинения в связи с доставленными неудобствами и подчеркнули, что технические специалисты прилагают все усилия для устранения последствий сбоя.

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД. Согласно распоряжению лидера, в стране появится возможность штрафовать за нарушения правил ПДД на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение.