«Омикрон» обнаружили в 89 странах мира

Штамм «Омикрон» уже обнаружили в 89 странах мира. По данным ВОЗ, «Омикрон» распространяется значительно быстрее «Дельты», передает телеканал «Известия». Каждый день число заразившихся растет в разы. Исходя из этого в организации прогнозируют перегрузку системы здравоохранения в странах. Опасения вызывают Великобритания и ЮАР, где растет число госпитализируемых пациентов. Данные о новом штамме пока ограниченные.

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