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Самолет военно-транспортной авиации РФ сел в аэропорту Кабула

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Первый самолет с гуманитарной помощью военно-транспортной авиации России совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 18 декабря.

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«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана», — говорится в сообщении.

Всего в авиационной группировке, созданной министром обороны РФ Сергеем Шойгу, три самолета. Они вылетели в Афганистан с подмосковного аэродрома Чкаловский.

2 декабря три самолета с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский. Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

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