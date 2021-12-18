РФ вышла из Договора по открытому небу

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Москва приняла такое решение после того, как из договора вышли Соединенные Штаты, а их союзники из Европы не предоставили гарантий, что не будут передавать в Вашингтон собранную во время пролетов над Россией информацию.

В данный момент неизвестно, как теперь поступит Белоруссия, которая в рамках договора входила в единую с Россией группу. Минск сообщил, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой.

«Многое будет зависеть и от позиций других государств — участников ДОН. В связи с этим на последнем заседании ККОН (Консультативная комиссия по открытому небу) белорусская сторона заявила, что в 2022 году не будет принимать наблюдательные миссии и проводить наблюдательные полеты», — рассказали «Известиям» в постпредстве Белоруссии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ДОН был подписан в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора странам-участницам разрешено открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.

17 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после выхода России из ДОН Москва может сотрудничать с Минском по техническим вопросам.

В тот же день Гаврилов рассказал, что у России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных как в Европе, так и в США. По его словам, этот инструмент может стать альтернативной ДОН.