Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Мир
Посол РФ в США назвал ситуацию в мире способствующей партнерству России и КНР
Мир
Генералы США предрекли гражданскую войну в стране в 2024 году
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Армия
Миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд машин в Нагорный Карабах
Мир
Порошенко покинул Украину вскоре после попытки предъявить ему обвинения
Мир
Посол РФ в США назвал борьбу с СП-2 недобросовестной конкуренцией
Экономика
Минфин ФРГ выступил против использования СП-2 для давления на Россию
Мир
Байден выбрал дипломатию в вопросе ядерной проблемы Ирана

РФ вышла из Договора по открытому небу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Затихший ДОН: что будет с Договором по открытому небу после 18 декабря
И при каких условиях Москва и Вашингтон могли бы вернуться в соглашение

Москва приняла такое решение после того, как из договора вышли Соединенные Штаты, а их союзники из Европы не предоставили гарантий, что не будут передавать в Вашингтон собранную во время пролетов над Россией информацию.

В данный момент неизвестно, как теперь поступит Белоруссия, которая в рамках договора входила в единую с Россией группу. Минск сообщил, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой.

«Многое будет зависеть и от позиций других государств — участников ДОН. В связи с этим на последнем заседании ККОН (Консультативная комиссия по открытому небу) белорусская сторона заявила, что в 2022 году не будет принимать наблюдательные миссии и проводить наблюдательные полеты», — рассказали «Известиям» в постпредстве Белоруссии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ДОН был подписан в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора странам-участницам разрешено открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.

17 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после выхода России из ДОН Москва может сотрудничать с Минском по техническим вопросам.

В тот же день Гаврилов рассказал, что у России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных как в Европе, так и в США. По его словам, этот инструмент может стать альтернативной ДОН.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021