Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение о продлении работы метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу, 17 декабря.

Так, шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать московское метро и МЦК. Кроме того, работу МЦД продлят до 02:30. Как отмечает RT, наземный транспорт в усиленном режиме будет работать на 157 маршрутах, из них на 66 — в течение всей новогодней ночи. Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30.

Помимо этого, 16 существующих ночных маршрутов будут работать в обычном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мэрии рассказали, что в Рождественскую ночь с 6 на 7 января некоторые маршруты наземного транспорта будут работать до 03:00, а метро и МЦК — до 02:00.

Отмечается, что на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах в праздничные дни будут усилены меры безопасности. На дорогах будут работать экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Ранее 17 декабря президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

Ранее, 16 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений. Она также отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.