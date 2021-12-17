Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Интерес россиян к кредитам во второй половине 2021 года вырос на 50%
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Экономика
Украина обратилась к Германии с просьбой пересмотреть заключение о СП-2
Происшествия
В ОСК подтвердили данные о пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге
Общество
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь
Мир
В Великобритании выявили более 93 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Общество
Поликлиники Подмосковья получили 177 машин неотложной помощи

Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение о продлении работы метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу, 17 декабря.

Купился на скидки: эксперты объяснили привлекательность распродаж
На решение совершать покупки влияют эффект умного покупателя и синдром упущенной выгоды

Так, шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать московское метро и МЦК. Кроме того, работу МЦД продлят до 02:30. Как отмечает RT, наземный транспорт в усиленном режиме будет работать на 157 маршрутах, из них на 66 — в течение всей новогодней ночи. Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30.

Помимо этого, 16 существующих ночных маршрутов будут работать в обычном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мэрии рассказали, что в Рождественскую ночь с 6 на 7 января некоторые маршруты наземного транспорта будут работать до 03:00, а метро и МЦК — до 02:00.

Отмечается, что на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах в праздничные дни будут усилены меры безопасности. На дорогах будут работать экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Ранее 17 декабря президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

Ранее, 16 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений. Она также отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021