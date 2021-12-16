Попова назвала условие встречи Нового года в России без новых ограничений

При соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала она «РИА Новости».

Она также отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами о вакцинации от коронавируса на транспорте. Он пояснил, что этим будет создано много проблем для людей.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» обладает высокой контагиозностью, поэтому меры профилактики COVID-19 необходимо сохранять.

Она подчеркнула, что Россия своевременно приняла меры по нераспространению «Омикрона».

30 ноября Попова заявила, что новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж. Она отметила, что, путешествуя в этот период, есть шанс не только потратить деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.