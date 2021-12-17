Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за осадков

В Ростовской области в ближайшие двое суток ожидаются снегопады. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, с 17 по 19 декабря ожидается туманная и снежная погода. В утренние часы и по ночам вероятен туман, также синоптики говорят о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщает RostovGazeta. 18 декабря воздух прогреется до +2 градусов, после чего начнутся ночные заморозки.

19 и 20 декабря ветер усилится до 20 м/с. Кроме того, до 23 декабря на дорогах ожидается гололедица. Управление по делам ГО и ЧС региона просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Кроме того, следует парковать автомобиль таким образом, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники.

Ранее синоптики сообщили о похолодании до –51 градуса в Иркутской области. Температура воздуха понизится в выходные.